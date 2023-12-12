Жителя Анапы посадили на 13 лет за убийство во время похорон

Преступление произошло 28 января 2021 года в хуторе Заря в Анапе. В декабре этого года суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве 34-летнего мужчины и покушении на убийство еще троих, а также незаконном обороте оружия.

По данным следствия, мужчина в составе траурной процессии после похорон прибыл к дому на улице Мира. По дороге к дому он поссорился с 31-летним знакомым. Злоумышленник вышел из машины и дважды выстрелил оппоненту в живо и в плечо. Все происходящее увидел 40-летний знакомый пострадавшего и направился в сторону стрелка. Злоумышленник снова дважды выстрелил в жертву. Еще один 34-летний очевидец поспешил на помощь пострадавшему и несколько раз выстрелил по ногам нападавшего. Тот в ответ также открыл стрельбу и попал мужчине в голову. Знакомый раненого попытался остановить нападавшего, в ответ злоумышленник снова дважды выстрелил в преследовавшего его 34-летнего мужчину, одна из пуль попала в живот.

Мужчина умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. Троих пострадавших с огнестрельными ранениями удалось спасти, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В суде подсудимый вину не признал. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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