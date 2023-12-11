Зарезавшего жену наркодилера будут судить в Новороссийске

Преступление произошло утром 29 июля в одном из многоквартирных домов на улице Дзержинского в Новороссийске. В декабре материалы дела передали в суд.

По версии следствия, семейная пара жила в одной из квартир. Утром 41-летний мужчина поссорился со своей 37-летней супругой на бытовой почве. Супруги вышли из квартиры в общий коридор. Там во время ссоры мужчины один раз ударил супругу ножом в спину. Пострадавшая попыталась убежать, но он догнал ее и еще три раза ударил ножом в грудь. Женщина от полученных ранений погибла на месте.

После произошедшего мужчина скрылся, однако через некоторое время его задержали. Установили, что в апреле он купил синтетический наркотик и хранил его без цели сбыта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном хранении наркотиков. Обвиняемого поместили под стражу, он полностью признал вину. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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