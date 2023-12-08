Женщина до смерти забила бывшего сожителя ножкой стула на Кубани

Убийство произошло вечером 1 декабря в доме на улице Хлебородной в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района.

По данным следствия, 42-летняя женщина была в гостях у бывшего 61-летнего сожителя. Они вместе выпивали и начали ссориться из-за того, что хозяин начал проявлять внимание к гостье. В ходе ссоры женщина избила мужчину по голове и телу деревянной ножкой от стула и ногами.

Гостья ушла домой, а пострадавший спустя короткое время скончался от полученных травм. На утро к хозяину пришел знакомый, который и обнаружил мужчину без признаков жизни. Он и вызвал на место правоохранителей.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Женщину заключили под стражу, на допросе она призналась в содеянном. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направление на сбор и закрепление доказательств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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