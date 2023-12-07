Житель Краснодара вонзил нож в грудь незнакомцу, постучавшему в его дверь

Преступление произошло в частном секторе на улице 1-я Линия в районе КубГАУ.

В тот день к 31-летнему мужчине в дом постучались незнакомцы. Он вышел к ним и между ними произошел конфликт. Хозяин дома схватил кухонный нож и несколько раз ударил им одного из оппонентов в грудь и живот. Этим он причинил тяжкий вред здоровью незнакомца.

Полицейские задержали мужчину и доставили его в отдел МВД. Он признался в совершенном преступлении.

На него завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по ч.2 ст. 111 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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