Школьник достал нож во время конфликта с одноклассником на Кубани

Инцидент произошел 20 ноября в станице Тбилисской.

По предварительным данным, утром на одной из улиц станицы Тбилисской двое ранее конфликтовавших школьников решили выяснить отношения. Во время ссоры 17-летний подросток достал из рюкзака нож и стал угрожать им 14-летнему оппоненту. Происходящее заметил случайный прохожий. Очевидец вмешался и пресек развитие конфликта.

В полиции по факту произошедшего начали проводить проверку. У школьника изъяли нож и отправили его на судебно-криминалистическую экспертизу. Ранее подросток на профилактическом учете в органах внутренних дел не состоял, по месту учебы характеризуется удовлетворительно.

Собранные полицейскими материалы передали в следственные органы для принятия решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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