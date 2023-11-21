Спасатели сняли четырех подростков с горы Пикет в Сочи

Сообщение о том, что два мальчика и две девочки заблудились на одном из склонов горы Пикет, поступило в спасотряд МЧС 20 ноября около 19:00.

Спасателям по экстренному номеру «112» позвонил один из подростков и прислал спасателям геолокацию. Пока спасатели добирались к школьникам, те развели костер и пытались согреться. Шел дождь, подростки промокли и замерзли.

Спасатели нашли подростков на северном склоне горы Пикет. Детей в возрасте от 13 до 15 лет вывели из леса и привезли на базу МЧС. Затем их передали родителям. Медпомощь никому не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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