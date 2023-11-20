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Четверо туристов провели ночь в застрявшем в грязи автомобиле в горах Геленджика

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetvero-turistov-proveli-noch-v-zastryavshem-v-gryazi-avtomobile-v-gorah-gelendzhika
Четверо туристов провели ночь в застрявшем в грязи автомобиле в горах Геленджика
Фото t.me/kubanspas

Инцидент произошел 19 ноября в районе горы Бацехур — Грозовых ворот.

Четверо туристов из Краснодара в этот день отправились в горы в окрестностях Геленджика. Вернуться планировали вечером, однако сбились с пути и заблудились. Автомобиль увяз в грязи. После неудачных попыток его вытолкать туристы в 2:00 связались со спасателями.

Обнаружить туристов удалось в 4:45. Двое из них остались в завязшей машине дожидаться эвакуатора, а еще двоих спасатели вывели из леса, отвезли к себе на базу и напоили чаем.

«За оставшимися в лесу туристами через несколько часов приехал эвакуатор. От медицинской помощи пострадавшие отказались», — сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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