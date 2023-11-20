Семья с ребенком ночью едва не утонула в лодочном гараже на пляже в Сочи

Случай произошел накануне ночью на одном из пляжей в поселке Лоо.

Трое взрослых и 10-летний ребенок ночевали в цоколе эллинга и проснулись около 2:00 из-за морской воды, которая стремительно начала поступать к ним в помещение. Входная дверь оказалась заблокирована, поэтому люди не смогли самостоятельно выйти из лодочного гаража и обратились за помощью в службу спасения.

Вскоре на место прибыли спасатели. Они разобрали камни и мусор, а затем разблокировали дверной проем. Людей эвакуировали в безопасное место. Помощь медиков никому из них не потребовалась, они отделались лишь легким испугом, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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