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Житель Сочи едва не умер от инсульта в лесу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-sochi-edva-ne-umer-ot-insulta-v-lesu
Житель Сочи едва не умер от инсульта в лесу
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Самочувствие мужчины резко ухудшилось в районе села Шепси. У него онемели верхние и нижние конечности, продолжить путь самостоятельно он не мог.

Информация о человеке с признаки инсульта поступила в ситуационный центр Туапсинского района. Спасатели вскоре прибыли на место и нашли мужчину в лесу. Им оказался 40-летний житель Лазаревского.

Мужчину вынесли из леса на специальных носилках и передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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