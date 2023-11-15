Житель Сочи едва не умер от инсульта в лесу

Самочувствие мужчины резко ухудшилось в районе села Шепси. У него онемели верхние и нижние конечности, продолжить путь самостоятельно он не мог.

Информация о человеке с признаки инсульта поступила в ситуационный центр Туапсинского района. Спасатели вскоре прибыли на место и нашли мужчину в лесу. Им оказался 40-летний житель Лазаревского.

Мужчину вынесли из леса на специальных носилках и передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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