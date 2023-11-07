Спасатели вытащили застрявшего спелеолога из пещеры Чертова нора в Сочи

Ночью 6 ноября 43-летний спелеолог со спутницей отправились в пещеру в каньоне реки Агуры на правом берегу у водопада.

Из пещеры женщина выбралась одна — в 6:00 она позвонила спасателям и сказала, что ее напарнику нужна помощь — докричаться до него женщина не смогла. Также она позвала на помощь еще одного друга спелеолога.

Ход в пещере оказался узким, а рядом со спелеологом был его друг. Приблизиться к ним смогли только двое самых стройных спасателей, которые при помощи альпинистского снаряжения помогли мужчине выбраться.

Помощь врачей никому не понадобилась, а дождь начался спустя несколько часов после того, как спелеолог выбрался на поверхность — пещера находится в русле реки, поэтому свериться с прогнозом было необходимо, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.

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