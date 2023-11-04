Спасатели эвакуировали парня, застрявшего на скале у моря под Геленджиком

Случай произошел 3 ноября около скалы Парус в селе Прасковеевка.

В тот день 20-летний парень гулял по лесу вместе со своей семьей. Они решили спустится на пляж по крутым скалам. Это удалось сделать не всем. Молодой человек сильно испугался и не смог идти дальше самостоятельно. Его семья обратилась за помощью в службу спасения.

Вскоре на место прибыли сотрудники Геленджикского АСО. Они помогли испугавшемуся парню спуститься при помощи альпинистского снаряжения. Помощь медиков ему не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Читайте также: спасатели вынесли из леса туристку, сломавшую ногу во время прогулки в Сочи. Инцидент произошел днем 2 ноября в Бытхинском лесопарке.