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Спасатели эвакуировали парня, застрявшего на скале у моря под Геленджиком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-evakuirovali-parnya-zastryavshego-na-skale-u-morya-pod-gelendzhikom
Спасатели эвакуировали парня, застрявшего на скале у моря под Геленджиком
Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"

Случай произошел 3 ноября около скалы Парус в селе Прасковеевка.

В тот день 20-летний парень гулял по лесу вместе со своей семьей. Они решили спустится на пляж по крутым скалам. Это удалось сделать не всем. Молодой человек сильно испугался и не смог идти дальше самостоятельно. Его семья обратилась за помощью в службу спасения.

Вскоре на место прибыли сотрудники Геленджикского АСО. Они помогли испугавшемуся парню спуститься при помощи альпинистского снаряжения. Помощь медиков ему не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Читайте также: спасатели вынесли из леса туристку, сломавшую ногу во время прогулки в Сочи. Инцидент произошел днем 2 ноября в Бытхинском лесопарке.

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