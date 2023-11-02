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Спасатели вынесли из леса туристку, сломавшую ногу во время прогулки в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-vynesli-iz-lesa-turistku-slomavshuyu-nogu-vo-vremya-progulki-v-sochi
Фото t.me/urpso_mchs

Инцидент произошел днем 2 ноября в Бытхинском лесопарке.

Спасателям поступило сообщение, что 54-летняя местная жительница во время прогулки поскользнулась на крутом склоне и получила травму ноги. Они выехали на место, обнаружили женщину в километре от начала прогулочной тропы и на носилках транспортировали ее из леса к машине скорой помощи.

В результате падения женщина, по предварительному диагнозу, получила перелом правого голеностопного сустава, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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