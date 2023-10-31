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Спасатели эвакуировали со скалы в Сочи 13-летнюю девочку и ее отца

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-evakuirovali-so-skaly-v-sochi-13-letnyuyu-devochku-i-ee-ottsa
Спасатели эвакуировали со скалы в Сочи 13-летнюю девочку и ее отца
Фото t.me/kubanspas

Спасателям ЮРПСО МЧС России 30 октября около 15:00 поступила информация о том, что на склоне горы Ачишхо сбились с маршрута мужчина с 13-летней дочерью.

По словам мужчины, он и дочь поднялись по крутому склону и попали на сыпучий участок скалы. Осознав опасность положения, мужчина не стал рисковать и обратился за помощью к спасателям.

Спасатели Краснополянского аварийно-спасательного отряда на внедорожнике выехали в район поиска. В 19:50 мужчину и девочку обнаружили на крутом склоне. Несколько часов спасатели подбирались к пострадавшим. В 5:30 им удалось подойти к туристам, которые все это время находились на скале.

К спасательной операции присоединились ЮРПСО. Было решено поднять туристов наверх при помощи альпинистского снаряжения поднять пострадавших наверх, так как спускаться было опасно.

В 10:00 31 октября туристов удалось в безопасное место на туристическую тропу «Греческий отрог». В данный момент работы по эвакуации людей из гор продолжаются, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Читайте также: спасатели помогли туристам, которых навигатор завел на обрыв в горах Сочи.

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