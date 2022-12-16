Жителя Адыгеи приговорили к 12 годам колонии за содействие террористам

Мужчина участвовал в деятельности запрещенной международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Установили, что житель республики участвовал в террористической организации с августа по октябрь 2020 года. Через интернет он поддерживал связь с членом организации, которого нейтрализовали в Волгограде в октябре того же года.

Кроме того, осенью 2020 года мужчина убеждал жителей вступить в террористическую организацию и оправдывал ее деятельность. В соцсетях он разместил видео, где оправдывал насилие по религиозному признаку и аудиозапись, призывающую к террористической и экстремистской деятельности.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. В тюрьме он проведет 3 года и 6 месяцев, в колонии строгого режима — 8 лет и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Адыгее.

*террористическая организация, запрещенная в России.

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