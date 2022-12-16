Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Жителя Адыгеи приговорили к 12 годам колонии за содействие террористам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelya-adygei-prigovorili-k-12-godam-kolonii-za-sodejstvie-terroristam
Жителя Адыгеи приговорили к 12 годам колонии за содействие террористам
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчина участвовал в деятельности запрещенной международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Установили, что житель республики участвовал в террористической организации с августа по октябрь 2020 года. Через интернет он поддерживал связь с членом организации, которого нейтрализовали в Волгограде в октябре того же года.

Кроме того, осенью 2020 года мужчина убеждал жителей вступить в террористическую организацию и оправдывал ее деятельность. В соцсетях он разместил видео, где оправдывал насилие по религиозному признаку и аудиозапись, призывающую к террористической и экстремистской деятельности.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. В тюрьме он проведет 3 года и 6 месяцев, в колонии строгого режима — 8 лет и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Адыгее.

*террористическая организация, запрещенная в России.

Читайте также: житель Крыма получил 17 лет строгого режима за организацию деятельности террористической ячейки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«Легенды спорта»: шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова пройдет 15 декабря в Краснодаре
«Легенды спорта»: шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова пройдет 15 декабря в Краснодаре
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае
Двое человек погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае
Двое человек погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
  2. Цены на обучение в автошколах Краснодара с 1 января вырастут в среднем на 20%
  3. Брал взятки: бывшего первого замруководителя департамента строительства будут судить в Краснодарском крае
  4. В России предложили отменить наказание за использование программ без лицензии
  5. Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
  6. США ввели санкции против Андрея Алексеенко
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях