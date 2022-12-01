Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за организацию деятельности террористической ячейки
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима за пропаганду идей и организацию деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»*.
Установлено, что деятельность крымской ячейки местный житель с сообщниками организовывал в 2017 году. Он пропагандировал идеи террористической организации, склоняя людей к участию в ней. Также мужчина определял цели и задачи организации, проводил конспиративные собрания, так называемые «халакаты». Там участники изучали идеологию и источники террористической организации. Кроме того, он определял меры конспирации и контролировал их соблюдение. В своем доме злоумышленник хранил идеологические материалы ячейки.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к лишению свободы на 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.
Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, сообщает пресс-служба Южного военного окружного суда.
*террористическая организация, запрещенная в России
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