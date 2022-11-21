В Краснодарском крае 34-летнего мужчину будут судить за перевод денег террористам в Сирию

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Армавире. В ноябре уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, которого обвиняют в финансировании терроризма, направили в суд.

По данным следствия, в декабре 2012 года житель Армавира договорился с другим злоумышленников, дело в отношении которого расследую отдельно, финансово помогать террористам в Сирии.

С февраля 2013 по август 2014 года со своей банковской карты злоумышленник перечислил более 45 тыс. рублей представителям незаконных вооруженных формирований в Сирийской Арабской Республике для материального снабжения их деятельности и покупки оружия и продуктов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемый находился под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд.

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