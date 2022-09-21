Жителя Краснодарского края посадили на 8 лет за перевод денег террористической организации
Происшествия
21.09.2022 18:18
Приговор по делу о содействии террористической деятельности 21 сентября вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
По данным следствия, в Сочи 12 января 2022 года уроженец Дагестана, проживающий в Краснодарском крае, через платежный терминал и электронную платежную систему перевел 900 рублей международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» [организация запрещена в РФ].
Возбудили уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
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