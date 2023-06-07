Жительницы микрорайона Гидростроителей в Краснодаре пожаловались на назойливого мужчину в подъезде

О случившемся одна из девушек сообщила в соцсетях. Она рассказала, что 7 июня около 10:00 в районе сквера Пограничников на улице Игнатова вслед за ней в подъезд вошел мужчина.

Незнакомец дошел за ней до двери квартиры и потребовал ее открыть. Также, по словам девушки, мужчина сказал, что у него есть предложение, которое может ей не понравиться. Девушка побежала к соседям, мужчина скрылся.

Девушка рассказала, что у незнакомца были темные волосы, рост около 170 см, также она заметила, что у него имеется травма глаза.

О похожем подозрительном человеке, пристававшем к девушкам в подъездах, сообщили и другие жители микрорайона. Они также рассказали, что видели его рядом с детским садом № 191 и гимназией № 69.

«От местной жительницы в полицию Краснодара поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома по улице Игнатова к ней приставал неизвестный мужчина, после чего ушел. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность гражданина, а также мотивы его действий», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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