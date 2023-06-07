Неизвестный мужчина пытался похитить 4-летнюю девочку в Краснодаре

Инцидент произошел днем 6 июня на Западном обходе, 65, корпус 1. Видеозапись с камер видеонаблюдения разместила в соцсетях мать девочки.

На кадрах видно, как мужчина в кепке несет на руках маленькую девочку, садится с ней на скамейку и о чем-то разговаривает. По словам матери девочки, мужчина собирался похитить ее 4-летнего ребенка.

«Его спугнули соседи, мужчина убежал. Я отвлеклась на две минутки, и вот результат», — рассказала женщина.

Сообщается, что с девочкой все в порядке, в полицию ее мать не обращалась.

«На основании выявленной в сети Интернет информации полицией инициировано проведение проверки, в ходе которой будет проверена достоверность размещенных сведений, в случае их подтверждения установлены личность и мотивы действий мужчины. По окончанию проверочных мероприятий будет принято законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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