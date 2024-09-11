Жительницу Сочи осудили за нападение на полицейского

Приговор в отношении женщины, которую обвиняли в оскорблении представителя власти и применении в его отношении насилия, вынес Центральный районный суд Сочи.

По данным суда, 15 мая на улице Дагомысской пьяная местная жительница нарушала общественный порядок. На место прибыл сотрудник полиции. Успокоить нарушительницу у него не получилось. Кроме того, злоумышленница нецензурно выражалась в отношении стража правопорядка. Полицейский попытался доставить скандалистку в отдел, в ответ на это нарушительница ударила сотрудника полиции.

Возбудили уголовное дело. В суде подсудимая раскаялась в своем поступке и извинилась. Суд назначил ей 2 года 2 месяца лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Отбывать наказание осужденная будет через 4 года, когда ее ребенку исполнится 14 лет, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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