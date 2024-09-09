Двое вломились ночью в квартиру в Краснодаре и вынудили хозяина перевести деньги

В полицию Краснодара позвонил житель одного из многоквартирных домов на улице Леонида Лаврова и сообщил о том, что на него напали в его собственной квартире.

По словам пострадавшего, ночью в дверь его квартиры позвонили двое мужчин, одного их гостей он узнал. Хозяин открыл дверь, в этот момент злоумышленники несколько раз ударили его и ворвались в помещение. Нападавшие взяли кухонный нож и, угрожая им, потребовали деньги. Пострадавший перевел на указанный нападавшими счет 210 тыс. рублей, после чего мужчины ушли.

Полицейские задержали одного из подозреваемых по горячим следам в поселке Лоо Лазаревского района Сочи. Им оказался ранее судимый за грабеж и разбой 28-летний не имеющий гражданства мужчина. Он сообщил, что приходил к жертве якобы из-за ранее забытого в его квартире личного портмоне, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают местонахождение второго злоумышленника.

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