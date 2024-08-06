Разбойники с пистолетом похитили у жителя Краснодара украшения на 1,7 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции УМВД России по Краснодару обратился житель одного из домов на улице 40-летия Победы и сообщил о том, что его ограбили.

Мужчина рассказал о том, что разместил в интернете объявление о продаже ювелирных изделий. К нему пришли двое мужчин. Покупатели оказались грабителями — они напали на пострадавшего, связали его, затем начали угрожать похожим на пистолет предметом и требовать отдать им драгоценности.

Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал нападавшим ювелирные украшения. Похитив ценности, грабители скрылись. Общая сумма ущерба составила около 1,7 млн рублей.

Сотрудники краснодарской полиции установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые 32-летний житель Апшеронского района и 36-летний приезжий из Мостовского района. Одного из злоумышленников оперативники задержали в Карачаево-Черкесской Республике, его сообщника задержали в Апшеронске, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Во время ограбления злоумышленники угрожали пострадавшему пневматическим пистолетом, который выбросили. Похищенные украшения мужчины продали, выручив 800 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое. Они находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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