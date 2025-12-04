Жительницу Сочи оштрафовали за публикацию экстремистского флага в соцсетях

Женщина разместила на личной странице, открытой для всех пользователей, изображение флага с символикой движения, запрещенного в России.

Нарушение выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму совместно с участковыми. На основании собранных материалов в отношении 31-летней сочинки составили протокол об административном правонарушении.

Центральный районный суд Сочи признал женщину виновной и назначил наказание в виде выплаты штрафа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: жительницу Сочи и ее сына осудят за пропаганду идей экстремистской организации. Следствие установило, что 20 июня 2025 года мать и сын установили на свою машину номера с символикой экстремистской организации. Кроме того, они пропагандировали ее идеологию и пытались вовлечь в деятельность других людей.

