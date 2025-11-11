Жительницу Сочи и ее сына осудят за пропаганду идей экстремистской организации

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В Сочи завершили расследование уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы и ее 21-летнего сына. Они обвиняются в участии в деятельности экстремистской организации.

Следствие установило, что 20 июня 2025 года мать и сын установили на свою машину номера с символикой экстремистской организации. Кроме того, они пропагандировали ее идеологию и пытались вовлечь в деятельность других людей. Также с августа 2022 года по июль 2025 женщина склоняла к участию в деятельности экстремистской организации своего мужа.

Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время допроса мать и сын признали свою вину. По ходатайству следователя их заключили под стражу.

Сотрудники СКР совместно с краевым УФСБ провели обыск по месту жительства обвиняемых. Изъяли мобильные телефоны, которые использовались для выхода в интернет, электронные носители информации, флеш-накопители, деньги, а также другие предметы и документы, важные для расследования.

