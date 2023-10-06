Жительницу Кубани задержали под Омском с партией гашиша на 15 млн рублей

Полицейские получили оперативную информацию о перемещении партии наркотиков через Омскую область и приняли меры для предотвращения преступления.

Правоохранители остановили автомобиль на трассе Тюмень — Ишим — Омск возле поселка Крутинка. За рулем машины была 36-летняя жительница Армавира. В багажнике легковушки лежала спортивная сумка, в которой было 50 спрессованных пакетов с растительным веществом темного цвета. Экспертиза показала, что в сумке лежит 5 кг гашиша.

По предварительной оценке, стоимость найденных наркотиков на «черном рынке» составляет около 15 млн рублей. Специалисты отмечают, что из 5 кг гашиша можно сделать примерно 5 тыс. разовых доз.

Задержанная призналась в совершении преступления. По ее словам, она везла «траву» из Ленинградской области в Новосибирскую.

На жительницу Кубани завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков и заключили под стражу. Девушке грозит до 20 лет колонии, сообщает «МВД Медиа».

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