Житель Курганинска прятал наркотики в машине своего отца

Мужчину, планировавшего сбывать наркотики, задержали сотрудники УФСБ России по краю.

Установили, что в марте 2022 года 35-летний житель Курганинска устроился администратором маркетплейса, который занимался сбытом наркотиков. В конце месяца он уехал в Московскую область, где забрал закладку с мефедроном массой около 500 грамм.

Полученные наркотики мужчина четыре месяца хранил в хозпостройке своего дома, дожидаясь указаний от работодателя. В июле он убрал пакет с наркотиками в багажник машины своего отца. Продать наркотики мужчина не успел — его арестовали, а отец уехал на машине на заработки в Геленджик.

Позже, чтобы забрать пакет с мефедроном, наркодилер предложил своей жене отправиться к морю — сначала они направились в Абрау-Дюрсо, а затем в Геленджик к отцу. Мужчина переложил наркотики к себе в машину, после чего его задержали при попытке выбросить пакет из окна машины.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, мужчину обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам. Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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