Груз наркотиков нашли в машине у полицейского в Краснодарском крае

Преступление пресекли оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Кущевскому району.

По предварительным данным, на стационарном посту ДПС «Кущевский» полицейские остановили автомобиль Renault Duster, за рулем которого был сотрудник ОМВД России по Каневскому району. Машину осмотрели, в ней нашли предположительно наркотики. Вещество изъяли и отправили на химическую экспертизу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Руководство регионального главка полиции по данному факту назначило служебную проверку. Собранные материалы направят в следственные органы для принятия процессуального решения.

При подтверждении вины сотрудника, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, он понесет наказание в установленном законом порядке.