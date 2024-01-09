Жительницу Краснодара в купе поезда изнасиловал попутчик

Преступление произошло за несколько дней до Нового года поезде Сухум — Москва.

По данным источника в правоохранительных органах, жительница Краснодара обратилась в полицию и сообщила о том, что 29 декабря 2023 года в купе поезда Сухум — Москва ее изнасиловал попутчик. Пострадавшая сообщила о том, что злоумышленник домогался и до ее малолетней дочери.

По словам пострадавшей, после случившегося у ее дочери на фоне стресса начались проблемы со здоровьем, после чего женщина обратилась за помощью к медикам.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту обращения жительницы Краснодара, пишут «Известия».

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