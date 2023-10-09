Мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Новороссийске

Преступник сейчас скрывается от правоохранителей. Его объявили в федеральный розыск.

По данным следствия, 36-летний гражданин Узбекистана совершил насильственные действия сексуального характера против девочки, не достигшей 16-летнего возраста. В момент совершения преступления он был мужем ее матери. На него возбудили уголовное дело по двум статьям: 132 и 134 УК РФ. Мигранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела поставили на контроль в центральном аппарате СК. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о результатах предварительного расследования, сообщает Информационный центр СК России.

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