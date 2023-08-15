Педагог изнасиловал подростка во время турпохода в Краснодарском крае

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту соблюдения законодательства в деятельности учреждения дополнительного образования.

Следственный отдел по Крымскому району СУ СК возбудил уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении подростка педагогом учреждения допобразования Темрюкского района. Все произошло во время туристического похода.

Кроме того, прокуратура Темрюкского района организовала проверку по факту организации отдыха и оздоровления детей МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» при проведении многодневного туристического похода с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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