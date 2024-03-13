Жительницу Геленджика осудили за создание псевдомедцентра в Хабаровском крае

Подозрительный медицинский центр работал в Комсомольске-на-Амуре с сентября 2017 года по май 2018 года.

По версии следствия, псевдомедцентр возглавляла 52-летняя жительница Геленджика. В центре людям оказывали врачебную помощь специалисты, не имеющие медицинского образования. Они намеренно выявляли у пациентов трудноизлечимые и тяжелые хронические заболевания, которых на самом деле не было.

Жителей Комсомольска-на-Амуре в псевдомедцентре убеждали в необходимости срочного и дорогостоящего лечения. Всего за 9 месяцев у 200 граждан похитили около 33 млн рублей.

Суд признал жительницу Кубани виновном в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

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