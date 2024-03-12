В Краснодаре осудили адвоката, обманом похитившего у клиентки 2,5 млн рублей

Противоправные действия юриста пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в следственном отделе по Карасунском округу расследовали уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в особо тяжком преступлении. При этом 42-летний адвокат пообещал сестре подозреваемого, что за 2,5 млн рублей он якобы сможет переквалифицировать действия мужчины на менее тяжкую статью.

Клиентка адвоката согласилась на его условия, но поставила в известность о его предложении сотрудников Следственного комитета. Женщина передала юристу необходимую сумму 10 марта прошлого года в его автомобиле. В этот момент адвоката задержали правоохранители.

На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст. 159 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд назначил адвокату 3,5 года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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