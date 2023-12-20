В Краснодаре завели дело на адвоката, предлагавшую помощь со взяткой следствию

Преступление удалось пресечь благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

СКР предъявил обвинение 36-летней представительнице адвокатской палаты Краснодарского края. Ее подозревают в покушении на мошенничество в крупном размере.

По версии следствия, адвокат представляла интересы клиентки, чья дочь проходила по уголовному делу о грабеже. В августе юрист сообщила матери, что девушка якобы может стать подозреваемой по этому делу. Адвокат предложила клиентке «решить» этот вопрос, дав взятку следователям в размере 700 тыс. рублей. Она сказала, что у нее хорошие отношения с правоохранителями, поэтому готовы передать им деньги самостоятельно.

При этом адвокат ввела женщину в заблуждение. Она никак не могла повлиять на расследование уголовного дела. О ее предложении мать девушки-свидетеля сообщила в правоохранительные органы. Женщина встретилась с адвокатом 22 сентября и передала ей указанную сумму. После этого юриста задержали с поличным.

Адвокат уже полностью признала свою вину. Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается. Женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет и крупный штраф, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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