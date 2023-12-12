Троих экс-полицейских будут судить в Сочи за взятки

В Сочи завершили расследовать уголовное дело в отношении 37-летнего экс-командира отделения батальона ППС УВД по Сочи, 44-летнего замкомандира взвода ППС и 30-летнего инспектора, которых обвиняют в получении взяток, служебных подлогах, превышении должностных полномочий и хранении наркотиков.

По версии следствия, с января по август 2022 года полицейские для повышения показателей вносили ложную информацию в протоколы об административных правонарушениях. Злоумышленники, применяя силу, несколько раз незаконно задерживали людей. Кроме того, они скрывали случаи хранения наркотиков. При чем в двух случаях получали за это взятки, общая сумма которых составила 400 тыс. рублей.

В августе 2022 года 44-летний полицейский незаконно купил для себя наркотик, который возил собой в бардачке машины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ходе следствия обвиняемые не признали вину. Расследование завершено, материалы дела передали в суд.

«По результатам служебной проверки сотрудники УВД по Сочи уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел в 2022 году. Собранные оперативниками собственной безопасности материалы направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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