Жительнице Кубани грозит срок за неуплату алиментов на сына, попавшего в детдом

Женщина из Кропоткина вела асоциальный образ жизни, поэтому ее ранее лишили родительских прав.

Ее 12-летний сын сначала оказался в местном детском доме, но позже его взяла под опеку семья из Кропоткина. По закону, жители России должны платить алименты на своих детей, даже после лишения родительских прав. Однако мать мальчика проигнорировала решение суда.

Чтобы не платить алименты, женщина некоторое время скрывалась не только от судебных приставов, но даже от близких родственников. Ее объявили в исполнительный розыск. Она задолжала своему сыну по алиментам более 400 тыс. рублей.

Приставы нашли должницу и доставили ее в отделение к дознавателю. За неуплату алиментов на нее завели уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ. Жительнице Кропоткина грозит до года лишения свободы, арест до 3 месяцев или принудительные работы.

Материалы дела в ближайшее время передадут в суд. Взыскателем алиментов выступает опекун ребенка, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

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