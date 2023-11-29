Житель Кубани выплатил более 1,5 млн алиментов, чтобы не получить уголовный срок

Житель станицы Тбилисской долгое время не платил алименты на троих детей — 13-летнюю дочь и двух сыновей 12 лет. Задолженность составила 1 млн 582 тыс. рублей.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Весной текущего года безответственный отец был оштрафован, кроме того, приставы вынесли временное постановление об ограничении на использование водительских прав.

Однако мужчина не спешил платить долги. На него завели уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.

В свою очередь должник попытался в судебном порядке отменить судебный приказ на оплату алиментов. Ему это не удалось, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Под угрозой уголовного срока мужчина погасил долг в полном объеме. Также он пришел к консенсусу с бывшей супругой по поводу дальнейших ежемесячных выплат. Женщина отозвала из отделения судебных приставов исполнительный лист. Исполнительное производство было окончено.

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