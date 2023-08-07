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Земельным участком поплатился за долги по алиментам житель станицы Павловской

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zemelnym-uchastkom-poplatilsya-za-dolgi-po-alimentam-zhitel-stanitsy-pavlovskoj
Земельным участком поплатился за долги по алиментам житель станицы Павловской
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С безответственного отца из Павловского района взыскали 200 тыс. рублей.

Мужчина не оплачивал алименты долгое время. Таким образом, каждый месяц сумма долга увеличивалась. Из-за невыполнения своих обязательств с должника взыскали земельный участок.

Арестованный участок выставили на торги и продали за 200 тыс. рублей. Полученные деньги перевели на счет бывшей жены мужчины и матери его ребенка, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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