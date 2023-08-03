У экс-депутата горсобрания Сочи суд конфисковал 110 млн рублей и имущество

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение Центрального райсуда Сочи о конфискации у бывшего депутата горсобрания Сочи и предпринимателя Сергея Эксузяна 110 млн рублей, а также дом и участок земли.

Речь идет об участке площадью 1 га в микрорайоне Мамайка, который мэрия передала в аренду местной жительнице. Депутат купил построенный на участке дом, а право аренды на землю женщина отдала ему бесплатно. Прокуратура во время проверки установила, что участок относится к Верхне-Сочинскому лесничеству Сочинского нацпарка, где строить жилые дома запрещено.

Кроме того, экс-депутат получил от ветерана доверенность и подал в мэрию заявление на получение земли под строительство. Ветерану предоставили ветерану в собственность участок в Дагомысе площадью 0,2 га, а Эксузян купил у ветерана землю, разделил ее на участки и построил коттеджи. Позже он продал их за 110 млн рублей. Позже установили, что коттеджи находятся в границах нацпарка.

Прокуратура направила в суд иск с требованием о конфискации земли. В суде ответчик заявил, что не получал участки от мэрии, а покупал их у физлиц. Суд посчитал, что депутат воспользовался своим статусом для личного обогащения и принял решение о возврате земли в доход государства. Ответчик обжаловал приговор, но безуспешно.

Сергей Эксузян был депутатом горсобрания Сочи с 2010 года. Осенью 2022 года его лишили полномочий за сокрытие доходов и имущества, пишет «Коммерсантъ».

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