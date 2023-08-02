Суд арестовал 9 домов, 13 квартир и 26 участков земли бывшего вице-мэра Сочи Сергея Юрина

Суд Центрального района Сочи наложил обеспечительный арест на имущество бывшего чиновника, осужденного за взятку в особо крупном размере.

Юрин был признан виновным в получение взятки в особо крупном размере. Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил его к 15 годам лишения свободы и оштрафовал на 120 млн рублей.

После этого Генпрокуратура РФ направила иск об обращении недвижимого имущества осужденного в доход РФ. По данным Генпрокуратуры, Юрин владеет более 40 различными объектами недвижимости общей кадастровой стоимостью 192 млн рублей, которые он не мог приобрести законным путем. Недвижимость оформлена на сестру супруги Юрина, а также на двоих его знакомых.

Центральный районный суд Сочи до решения по иску наложил арест на 9 домов, 13 квартир и 26 земельных участков, запретив осуществлять с ним какие-либо сделки, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дело в отношении Сергея Юрина возбудили 15 октября 2018 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд 19 октября 2018 года заключил Юрина под стражу по обвинению в получении взяток, вину он не признал. В 2021 году на 7 лет посадили бывшего застройщика и учредителя ООО «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова. По данным следствия, предприниматель был в числе бизнесменов, которые передавали взятки бывшим вице-мэрам Сочи Анатолию Рыкову и Сергею Юрину, а также замначальника правового управления администрации города Андрею Левентюку. Чиновники получили в общей сложности 120 млн рублей. Взятку в размере 40 млн рублей чиновникам передал учредитель ООО «Мануфактура-Юг».

Сергей Юрин в сентябре 2018 года занял должность первого заместителя главы Сочи.