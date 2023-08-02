Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Суд арестовал 9 домов, 13 квартир и 26 участков земли бывшего вице-мэра Сочи Сергея Юрина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-arestoval-9-domov-13-kvartir-i-26-uchastkov-zemli-byvshego-vitse-mera-sochi-sergeya-yurina
Суд арестовал 9 домов, 13 квартир и 26 участков земли бывшего вице-мэра Сочи Сергея Юрина
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Суд Центрального района Сочи наложил обеспечительный арест на имущество бывшего чиновника, осужденного за взятку в особо крупном размере.

Юрин был признан виновным в получение взятки в особо крупном размере. Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил его к 15 годам лишения свободы и оштрафовал на 120 млн рублей.

После этого Генпрокуратура РФ направила иск об обращении недвижимого имущества осужденного в доход РФ. По данным Генпрокуратуры, Юрин владеет более 40 различными объектами недвижимости общей кадастровой стоимостью 192 млн рублей, которые он не мог приобрести законным путем. Недвижимость оформлена на сестру супруги Юрина, а также на двоих его знакомых.

Центральный районный суд Сочи до решения по иску наложил арест на 9 домов, 13 квартир и 26 земельных участков, запретив осуществлять с ним какие-либо сделки, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дело в отношении Сергея Юрина возбудили 15 октября 2018 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд 19 октября 2018 года заключил Юрина под стражу по обвинению в получении взяток, вину он не признал. В 2021 году на 7 лет посадили бывшего застройщика и учредителя ООО «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова. По данным следствия, предприниматель был в числе бизнесменов, которые передавали взятки бывшим вице-мэрам Сочи Анатолию Рыкову и Сергею Юрину, а также замначальника правового управления администрации города Андрею Левентюку. Чиновники получили в общей сложности 120 млн рублей. Взятку в размере 40 млн рублей чиновникам передал учредитель ООО «Мануфактура-Юг».

Сергей Юрин в сентябре 2018 года занял должность первого заместителя главы Сочи.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 августа
Онколог рассказал о симптомах и сроках развития рака легких
Онколог рассказал о симптомах и сроках развития рака легких
Малина: чем полезна и кому нельзя
Малина: чем полезна и кому нельзя
Идеальные отношения: выполняйте эти пять шагов, прежде чем начать кричать на партнера
Идеальные отношения: выполняйте эти пять шагов, прежде чем начать кричать на партнера
Что такое мезотерапия лица: когда лучше делать и кому противопоказана
Что такое мезотерапия лица: когда лучше делать и кому противопоказана
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях