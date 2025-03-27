Жительнице Кубани грозит 6 лет за растрату маткапитала вместо покупки дома

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Новокубанском районе.

По данным следствия, 51-летняя местная жительница предоставила в территориальный отдел ПФР документы о выдаче ей маткапитала на строительство жилого дома. Фонд перечислил на счет злоумышленницы более 450 тыс. рублей. Женщина дом не построила, а деньги потратила на свои нужды.

В следственном отделении ОМВД России по Новокубанскому району в отношении женщины возбудили уголовное о мошенничестве. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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