В Краснодаре председатель кооператива похитила 7 млн рублей маткапитала

Преступление выявили сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В отношении 50-летней председателя кредитно-потребительского кооператива возбудили уголовное дело о мошенничестве.

По данным следствия, злоумышленница предоставляла в организацию обязательного соцобеспечения документы с фиктивной информацией о потраченном на строительство или покупку недвижимости маткапитале. В результате на счет аферистки поступило более 7 млн рублей для погашения основного долга и процентов по займу. Деньги женщина потратила по своему усмотрению.

В полиции Краснодара возбудили уголовное дело о мошенничестве. На имущество подозреваемой наложили арест на сумму около 30 млн рублей. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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