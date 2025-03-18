Двух жительниц Сочи приговорили к 10 годам за махинации с жильем на 200 млн

Женщины совершали преступления с 2019 по 2022 годы в Сочи.

Установили, что под видом приобретения земельных участков и другого имущества при помощи торгов 59 и 54-летняя жительницы Сочи обманули 28 человек на общую сумму более 200 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Вину в предъявленном обвинении одна из женщин признала частично, а другая не признала.

С учетом мнения гособвинителя суд назначил мошенницам 10 лет исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба удовлетворены в полном объеме. Для исполнения приговора по этим искам в ходе предварительного расследования на имущества осужденных наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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