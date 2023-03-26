Жительнице Кубани грозит 3 года колонии за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери-инвалида
В полиции Красноармейского района возбудили уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы о неисполнении ею обязанностей по воспитанию ребенка.
Полицейские получили информацию о том, что женщина не исполняет свои родительские обязанности по воспитанию дочери с ограниченными возможностями здоровья, а также жестоко с ней обращается, не заботится о ее здоровье и не выполняет предписания врачей.
При проверке информация подтвердилась. Установили, что женщина получала пособия для дочери, но тратила их на свои личные цели. У девочки не было чистого постельного белья, своего спального места, принадлежностей для гигиены и лекарств. В связи с этим ее здоровье ухудшилось.
В отношении матери девочки возбудили уголовное дело. До суда подозреваемая будет находиться под подпиской о невыезде. Ей грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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