СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика

Уголовное дело возбудили следователи СКР в Усть-Лабинском районе для того, чтобы установить полную картину происшествия.

По данным следствия, днем 17 февраля жители одного из частных домов на улице Революционной в станице Тенгинской увидели на своем участке 15-летнего подростка с закрепленной на голени металлической цепью. Выяснилось, что мальчик живет в приемной многодетной семье. После произошедшего его поместили в медучреждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи во время расследования тщательным образом изучат условия жизни и воспитания детей в семье, а также выяснят, нарушались ли права детей в семье. Также дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мальчика с цепью на ноге в стоге сена обнаружили 17 февраля в Усть-Лабинском районе. Выяснилось, что это 15-летний парень, который является одним из шести приемных детей директора местной коррекционной школы. В ситуации начали разбираться правоохранители и соцслужбы. Факт жестокого обращения с ребенком пока не подтвердился. По предварительным данным, цепь на ноге мальчика оказалась во время игры со старшим братом. Тот предложил поиграть в полицейских, нашел в сарае цепь с замком, которую приобрели для собаки. Он накинул цепь на ногу мальчику, после чего тот убежал с этой цепью.