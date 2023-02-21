Подростка с цепью на ноге в стоге сена обнаружили в Усть-Лабинском районе

Ранее в соцсетях появилась информация, что 17 февраля в станице Тенгинской на территории дома в стоге сена лежал подросток с металлической цепью на ноге.

Выяснилось, что это 15-летний парень, который является одним из шести приемных детей директора местной коррекционной школы. В ситуации начали разбираться правоохранители и социальные службы.

Факт жестокого обращения с ребенком не подтвердился. Предварительно, цепь на ноге подростка оказалась во время игры. Мать ушла на работу и оставила мальчика под присмотром 19-летнего приемного сына.

«Он предложил мальчику поиграть в полицейских, нашел в сарае цепь с замком, которую приобрели для собаки. Он ее взял, накинул на ногу, мальчику что-то не понравилось, он убежал с этой цепью. Его в чужом доме нашли», — рассказала изданию «Кубань-Информ» начальник отдела по вопросам семьи и детства Усть-Лабинского района Ольга Гребенюкова.

«Прокуратура Усть-Лабинского района по факту обнаружения несовершеннолетнего с цепью организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка как условиям проживания несовершеннолетних в семье, так и органами опеки и попечительства, профилактики правонарушений несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Для установления всех обстоятельств произошедшего правоохранители опросили всех детей, живущих в этой семье. Многодетная семья из Тенгинской характеризуется удовлетворительно и не состоит на учетах. Известно, что 15-летний мальчик, у которого на ноге оказалась цепь, с детства является инвалидом.

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