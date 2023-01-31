Подросток жестоко избил школьника в Краснодаре

Инцидент произошел 30 января на территории школы № 38 в поселке Лазурном.

В соцсетях появилось видео драки. На кадрах видно, что подросток наносит школьнику удары руками и коленями по голове. В этот момент рядом стояли другие ученики школы и снимали происходящее на камеры смартфонов. После того, как дерущиеся упали на землю, их разняли.

«Нашему ребенку сломали нос в двух местах со смещением. Есть подозрение на черепно-мозговую травму. В больнице назначили амбулаторное лечение. Он будет наблюдаться у невролога», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» отец пострадавшего мальчика.

Родители школьника уточнили, что их сын учится в 7 классе, а тот, кто его избил, — в 8 классе. По их словам, драка произошла без очевидной причины. Подросток подошел к мальчику и начал бить, когда тот стоял возле школы и разговаривал со знакомым.

После посещения больницы родители пострадавшего ребенка поехали в отдел полиции поселка Калинино и написали заявление о нанесении побоев.

«На основании поступившего в полицию заявления матери несовершеннолетнего в настоящее время проводится проверка по факту драки и причинения телесных повреждений подростку», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Он уточнил, что, согласно предоставленным медицинским документам, в результате инцидента пострадавший получил перелом носа. По результатам разбирательства примут законное процессуальное решение. Действиям всех участников конфликта дадут правовую оценку. Полицейские устанавливают причины конфликта.

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