Женщина избила девочку на детской площадке в Сочи

Инцидент произошел на улице Голубые Дали в Адлере. Произошедшее на видео сняла подруга подростка.

На кадрах видно, как женщина подходит к девочке, хватает ее за плечо, а затем бьет рукой по голове. По словам очевидцев, компания девочек гуляла на детской площадке с собакой. Пес залез на стол, после чего к подросткам подошла женщина. Она стала кричать, угрожала девочке «выбить зубы» и нецензурно бранилась.

Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию.

«В дежурной части УВД по городу Сочи материал зарегистрирован, проводится проверка, все участники инцидента установлены. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято законное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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