Жительнице Анапы грозит штраф за продажу четок с запрещенной символикой

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю выявили на маркетплейсе изображения аксессуаров для автомобилей с символикой экстремисткой организации.

Информацию об этом передали в ОМВД России по Анапе. В отношении 50-летней местной жительницы составили административный протокол о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, а также символики экстремистских организаций.

Нарушительнице грозит штраф с конфискацией товаров. Материалы дела передали в суд для принятия решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: у жительницы Кубани конфисковали смартфон за публикацию экстремистского видео. Прокуратура Отрадненского района привлекла к административной ответственности местную жительницу за публичную демонстрацию символики экстремистской организации.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что женщина опубликовала на видеохостинге через свой аккаунт ролик, содержащий запрещенную символику. По данному факту районная прокуратура возбудила административное дело о публичной демонстрации символики экстремистской организации. Отрадненский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в 1 тыс. рублей.