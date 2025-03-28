У жительницы Кубани конфисковали смартфон за публикацию экстремистского видео

Прокуратура Отрадненского района привлекла к административной ответственности местную жительницу за публичную демонстрацию символики экстремистской организации.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что женщина опубликовала на видеохостинге через свой аккаунт ролик, содержащий запрещенную символику. По данному факту районная прокуратура возбудила административное дело о публичной демонстрации символики экстремистской организации.

Отрадненский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в 1 тыс. рублей. Также устройство, с которого был опубликован противоправный контент, конфисковали.

Кроме того, нарушительница самостоятельно удалила запрещенные материалы из сети, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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