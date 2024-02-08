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Жительница Тулы пряталась в Новороссийске от выплаты алиментов троим детям

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-tuly-pryatalas-v-novorossijske-ot-vyplaty-alimentov-troim-detyam
Жительница Тулы пряталась в Новороссийске от выплаты алиментов троим детям
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Женщина без уважительных причин игнорировала обязанности по содержанию 17-летнего и 15-летнего сыновей и 10-летней дочери и накопила долг в 400 тыс. рублей.

Нерадивую мать привлекли к административной ответственности, но отбывать работы, как и выплачивать алименты она не стала.

На 34-летнюю жительницу Тулы возбудили уголовное дело. Женщина попыталась скрыться, но ее задержали в Новороссийске и доставили в отделение судебных приставов, после чего заключили под стражу, сообщает «Тульская пресса».

Читайте также: с многодетной матери на Кубани взыскали 2,3 млн рублей долга по алиментам.

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